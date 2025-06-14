МАГАТЕ підтвердило знищення наземної частини ядерного об’єкта в Ірані внаслідок ізраїльського авіаудару

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі офіційно підтвердив знищення наземної частини підприємства в Натанзі в результаті ізраїльського авіаудару. За його словами, на цьому об’єкті Іран, порушуючи міжнародні обмеження, збагачував уран.

Про це пише Укрінформ.

Під час засідання Ради Безпеки ООН Гроссі повідомив: “У Натанзі була знищена наземна частина пілотного заводу зі збагачення палива, де Іран виробляв уран U-235, збагачений до 60%”.

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Він також зазначив, що було знищено енергетичну інфраструктуру об’єкта, включно з електричною підстанцією, головним блоком електропостачання, аварійним джерелом живлення та резервними генераторами.

Водночас за його словами, наразі немає ознак фізичного пошкодження підземного каскадного залу. Проте втрата електроживлення могла вплинути на стан центрифуг, які розташовані в цій частині об’єкта. Рівень радіоактивності за межами об'єкта залишається в межах норми, що свідчить про відсутність зовнішнього радіологічного впливу на населення чи довкілля. Натомість всередині зафіксовано радіологічне та хімічне забруднення, переважно пов’язане з випромінюванням альфа-частинок.

Гроссі додав, що Іран повідомляє також про атаки на інші об’єкти, серед яких завод у Фордо та комплекс в Ісфагані. За його словами, для перевіреної оцінки ситуації на цих об’єктах поки недостатньо інформації.

Глава МАГАТЕ висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з нападами на ядерну інфраструктуру. “Такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, охорони, гарантій, а також для регіонального й міжнародного миру та безпеки”, — наголосив він.

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Нагадаємо, в МАГАТЕ попередили про ризик ядерної катастрофи в Україні через масовані обстріли. Рафаель Гроссі заявив, що загроза витоку радіації залишається реальною, адже кількість атак і повітряних тривог постійно зростає.