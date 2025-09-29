- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 269
- Час на прочитання
- 1 хв
Мая Санду написала перший коментар після перемоги на виборах
Результати недільних виборів очевидні: молдавани єдині в нашому прагненні до миру, демократії та Європи — і в мужності захищати їх, наголосила Санду.
Президентка Молдови Мая Санду написала перший після парламентських виборів у Кишиневі, на яких перемогла її проєвропейська партія «Дія і солідарність».
Свый допис Санду зробила у соцмережі Х.
«Молдовани висловилися. Результати недільних виборів очевидні: молдавани єдині в нашому прагненні до миру, демократії та Європи — і в мужності захищати їх. Це не просто перемога однієї партії — це перемога Молдови. Європейський шлях — це наш шлях уперед», — написала Санду у соцмережі Х.
Що передувало
У Молдові 28 вересня пройшли парламентські вибори.
ЦВК Молдови визнав вибори до парламенту такими, що відбулися.
Голосуванню передували зафіксовані владою країни масові спроби РФ вплинути на результат виборів і домогтися перемоги проросійських сил.
За даними ЦВК, після опрацювання майже 100% бюлетенів лідирує правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність» (PAS) із 50,15% голосів виборців.
Друге місце посідає проросійський «Патріотичний блок», набравши 24,25% голосів. На третьому — блок «Альтернатива» (7,98%). Також до парламенту проходять євроскептична «Наша партія» (6,21%) та проєвропейська партія «Демократія вдома» (5,63%).
Інші формування, за попередніми даними, не проходять до парламенту.
Явка на виборах становила 52,17%.