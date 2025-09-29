Мая Санду написала перший коментар після перемоги на виборах

Президентка Молдови Мая Санду / © Соцмережа X

Реклама

Президентка Молдови Мая Санду написала перший після парламентських виборів у Кишиневі, на яких перемогла її проєвропейська партія «Дія і солідарність».

Свый допис Санду зробила у соцмережі Х.

«Молдовани висловилися. Результати недільних виборів очевидні: молдавани єдині в нашому прагненні до миру, демократії та Європи — і в мужності захищати їх. Це не просто перемога однієї партії — це перемога Молдови. Європейський шлях — це наш шлях уперед», — написала Санду у соцмережі Х.

Реклама

Що передувало

У Молдові 28 вересня пройшли парламентські вибори.

ЦВК Молдови визнав вибори до парламенту такими, що відбулися.

Голосуванню передували зафіксовані владою країни масові спроби РФ вплинути на результат виборів і домогтися перемоги проросійських сил.

За даними ЦВК, після опрацювання майже 100% бюлетенів лідирує правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність» (PAS) із 50,15% голосів виборців.

Реклама

Друге місце посідає проросійський «Патріотичний блок», набравши 24,25% голосів. На третьому — блок «Альтернатива» (7,98%). Також до парламенту проходять євроскептична «Наша партія» (6,21%) та проєвропейська партія «Демократія вдома» (5,63%).

Інші формування, за попередніми даними, не проходять до парламенту.

Явка на виборах становила 52,17%.