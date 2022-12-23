Макарова розповіла про детальний розподіл коштів США для додаткового фінансування України

Ухвалення бюджету США на 2024 рік, де передбачене додаткове фінансування для України очікується до кінця п’ятниці 23 грудня.

Стало більше відомо про розподілу коштів у законі про додаткове фінансування допомоги України на наступний рік, яке передбачено бюджетом США на 2023 рік.

Про це повідомленні у соціальних мережах написала пані посол України у США Оксана Макарова.

Зокрема, кошти виділять на:

оборонна допомогу (28,4 млрд дол.)

9 млрд дол. у рамках Ініціативи надання безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). Також надає можливість Міністру оборони США приймати внески від країн-партнерів на підтримку України;

11,88 млрд дол. на поповнення американських запасів обладнання, що надіслано до України через президентський drawdown;

6,98 млрд дол. на Європейське Командування операцій та пов’язану діяльність – для підтримки місій, розвідувальну підтримку, оплата праці, обладнання тощо;

6 млн дол. для Генерального Інспектора Міністерства оборони США. Закон вимагає звіту Генерального Інспектора щодо використання передбачених у Законі коштів, а також вимагає звіту від Міністерства оборони США щодо вижитих заходів для забезпечення посиленого контролю за кінцевим використанням обладнання, наданого Україні.

Збільшення граничної суми оборонного обладнання для України, яке Президент США має повноваження передавати Україні, до 14,5 млрд дол. та надання 560 млн дол. Державному департаменту США для безпекової допомоги Україні та іншим союзникам.

Економічну допомогу (13,37 млрд дол.)

13,37 млрд дол. економічної та бюджетної підтримки для Уряду України, включаючи підтримку енергетичної безпеки України та інших критичних інфраструктурних потреб, а також для допомоги іншим країнам, на які вплинула ситуація в Україні.

Гуманітарну допомогу (4,92 млрд дол.)

2,47 млрд дол. у вигляді гуманітарної допомоги для забезпечення гострих гуманітарних потреб України, українських біженців та інших незахищених верств населення.

2,4 млрд дол. Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США для допомоги українцям, які прибувають до США як біженці, зокрема на житло, мовні курси, перекваліфікацію тощо;

50 млн дол. на гранти за програмою Food for Peace;

5 млн дол. на програму McGovern-Dole Продовольство для освіти та дитячого харчування;

Інші видатки (600 млн дол.)

166 млн дол. для Державного департаменту та USAID для реагування на ситуацію в Україні, включаючи 13,5 млн дол. для офісів Генеральних інспекторів Держдепартаменту та USAID для нагляду за виконанням заходів з допомоги Україні;

300 млн дол. Міністерству енергетики США для просунутих ядерних реакторів та ядерного палива для підвищення енергетичної безпеки та незалежності;

126,3 млн дол. Національній Адміністрації ядерної безпеки для підготовки до та реагування на потенційний ядерні та радіологічні інциденти в Україні;

7,5 млн дол. для Офісу з підзвітності уряду з метою забезпечення нагляду за наданою американською допомогою Україні.

1 млн дол. РНБ США для підтримки операційних потреб Білого дому, пов’язаних з Україною.

Пані посол подякувала американським посадовцям та всім американським платникам податків за допомогу Україні, яка щодня дозволить рятувати життя українців та звільняти землю від окупантів.

«Працюємо далі для перемоги!», - резюмувала вона.

Допомога США Україні

Нагадаємо, що остаточне ухвалення бюджету США на 2023 рік, звідки й виділять кошти для України в Палаті представників очікується до кінця п’ятниці 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати президент США Джо Байден.

Додамо, що раніше Сенат США схвалив бюджет на 2023 рік із рекордними $45 млрд для України та союзників по НАТО. Законопроєкт був ухвалений верхньою палатою американського парламенту 68 проти 29, легко подолавши поріг у 60 голосів.

Зауважимо, що в Конгресі США підтримали поправку до закону про передавання активів Росії на допомогу Україні.

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