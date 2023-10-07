Маккарті хоче повністю залишити Конгрес після відставки - Politico

У Республіканській партії побоюються, що ніхто більше не зможе необхідні 218 голосів, щоб очолити Палату представників.

Відправлений у відставку з посади спікера Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що хоче залишити Конгрес після того, як знайдуть нового очільника.

Про це інформує видання Politico.

Джерела видання повідомляють, що на закритій зустрічі з республіканцями після відставки він заявив, що має намір повністю припинити роботу у Конгресі, навіть у якості конгресмена.

"Я збираюся проводити час зі своєю сім'єю. Можливо, мені не пощастило, але я все одно найщасливіша людина з усіх живих", - сказав Маккарті.

Разом з тим, видання повідомляє, що у Республіканській партії побоюються, що ніхто більше не зможе необхідні 218 голосів, щоб очолити Палату представників. Тому вони виступають за те, щоб "окремі дисиденти" відмовились від своїх дій, "поки не стало занадто пізно".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче висунути свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників.

Крім того, ми раніше інформували, що політичний експерт та журналіст Віталій Портников розповів, які насправді наслідки це матиме для України відставка спікера Палати представників.

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