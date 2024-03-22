Макрон-боксер: нові фото президента Франції викликали ажіотаж у соцмережах

Похмурі чорно-білі фотографії президента Франції Емманюеля Макрона, який б'є боксерську грушу, вигнувши брови, облетіли всю Європу після того, як його офіційний фотограф опублікував їх у соціальних мережах, що було широко сприйнято як черговий раунд у прагненні Макрона посилити реакцію регіону на вторгнення Росії до України.

Про це пише Associated Press.

Але відгуки були неоднозначними в політичному сенсі. Дехто у Франції сказав, що 46-річний Макрон має вигляд "воїна", і порівняв його з такими кіногероями як Роккі Бальбоа і персонаж Роберта Де Ніро у фільмі "Скажений бик".

По той бік Ла-Маншу відгуки про "мачо Макрона" були менш втішними. "Макрон: великий нарцис", — писали в Daily Mail. А Деніел Джонсон у The Telegraph назвав його "позером, що пустує": "Попередні президенти, такі як герой Опору генерал де Голль, не відчували потреби виставляти себе напоказ".

Офіс Макрона заявив, що не коментуватиме фотографії. Але багато хто в соціальних мережах інтерпретував ці зображення як такі, що відображають його тиск на інші західні країни, щоб вони рішучіше захищали Україну, оскільки війна триває вже третій рік. Минулого місяця він заявив, що не можна виключати можливість відправлення західних військ до України, і цей коментар викликав обурення інших лідерів.

Жорсткість як політичний інструмент

AP пише, що політична історія сповнена лідерами, які використовували візуальні засоби, щоб продемонструвати жорсткість, мужність і силу.

Так, зазначило видання, кремлівський диктатор Володимир Путін відомий тим, що позував без сорочки верхи на коні і був знятий на відео, на якому, очевидно, демонстрував свої навички дзюдо.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

У Сполучених Штатах ковбоями були Рональд Рейган і Джордж Буш, власники ранчо в Каліфорнії і Техасі відповідно, які часто фотографувалися в ковбойських капелюхах і чоботях, а іноді верхи на конях.

Рональд Рейган / Фото: Associated Press

Публічні "вигинання" не завжди йдуть за планом. Того ж тижня, коли експремʼєр Британії Борис Джонсон втратив контроль над парламентом у 2019 році, він намагався на камеру вести живого бика під час заходу в Шотландії. Тварина врешті-решт врізалася в офіцера поліції. Іншим разом під час гри у вуличний регбі з дітьми в Японії Джонсон збив з ніг 10-річну дитину.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Макрон, зі свого боку, був учасником рукостискання з колишнім президентом Дональдом Трампом у Брюсселі в 2017 році. Перед фотографами вони зустрілися поглядами, взялися за руки і не відпускали їх, навіть коли кісточки їхніх пальців побіліли. Трамп, який не любив рукостискань, в якийсь момент, здавалося, був готовий відсторонитися. Але Макрон не став. Він протримався ще кілька секунд. Здавалося, щелепи чоловіків стиснулися.

Рукостискання Макрона і Трампа / Фото: Associated Press

"Моє рукостискання з ним не було невинним, — сказав Макрон пізніше в інтерв'ю Le Journal du Dimanche. — Це був момент істини. Треба показати, що ти не підеш на маленькі поступки, навіть символічні, але й не будеш надмірно розголошувати події".

Макрон — медіапідкований лідер

Макрон добре усвідомлює силу візуального контенту для передання повідомлень. Він також є першим французьким президентом, який активно використовує соціальні мережі.

Його офіційна фотографиня Соазіг де ла Муассоньєр документує його публічне та приватне повсякденне життя за допомогою фотографій, розміщених в її акаунті в Instagram, який має 217 000 підписників, зокрема й тих, на яких Макрон боксує, а м'язи випинаються крізь чорну сорочку. Якось Макрон сказав, що він особисто затверджує фотографії, які там публікуються.

Емманюель Макрон. Фото: Instagram @soazigdelamoissonniere

Валері Дюсталі, консультантка з питань іміджу, що базується в Парижі, сказала, що фотографії з боксуючим Макроном мали на меті передати відчуття про "спосіб життя та особисте життя Макрона, що стає дедалі більш важливим для будь-якої професії, навіть для ролі президента".

Макрон грає у футбол / Фото: Associated Press

"Існує чітка стратегія показати здоров'я, молодість і силу того, хто обирає бокс як вид спорту, — сказала Дюсталі. — Президент Макрон наполегливо дбає про свій імідж, він завжди піклується про свій зовнішній вигляд, свою зачіску, яка весь час еволюціонує, а тепер здивував нас цими фото".

З моменту обрання Макрона президентом у 2017 році він використовував безліч нагод, щоб продемонструвати свої спортивні навички. Він провів кілька заходів, спрямованих на популяризацію Олімпійських ігор у Парижі, а минулого року описав спорт як передачу "цінностей поваги, зусиль, рівності, здорового способу життя, перевершення самого себе". Минулого місяця Макрон пообіцяв поплавати в річці Сена, яку очищають до Паризької олімпіади, що відбудеться в кінці цього року.

Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

У січні він розпочав 200-денний відлік до Олімпіади, опублікувавши у своїх соціальних мережах відео, на якому з'являється у спортивній футболці поруч із боксерською грушею, з боксерськими рукавичками на плечі і з потом на обличчі.

Бріджит Макрон сказала в листопадовому інтерв'ю Paris Match, що у президента Франції тренування з боксу проходять двічі на тиждень. Кажуть, що він займається цим видом спорту з деякими офіцерами, які відповідають за його безпеку. Макрон також займався боксом під час передвиборчого заходу в північному передмісті Парижа у квітні 2022 року, якраз перед тим, як його переобрали на другий термін.

Нагадаємо, наприкінці лютого Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути відправлені до України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає".

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