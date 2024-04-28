Макрон готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок для "захисту ЄС"- ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок Франції для "захисту ЄС" від загроз з боку Росії.

Про це французький президент сказав в інтерв'ю регіональними газетами групи Ebra, до якої входить DNA.

"Я виступаю за відкриття цих дебатів, які, отже, мають включати протиракетну оборону, стрільбу із далекобійної зброї, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Давайте поставимо все на стіл і подивимось, що справді захищає нас надійним чином", - сказав він.

Макрон додав, що Франція збереже "свою специфіку, але готова зробити більше для захисту європейської землі".

Politico пише, що Франція має близько 300 ядерних боєголовок і вона є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда обговорить розміщення ядерної зброї на території країни із прем’єром Туском.

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