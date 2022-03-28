Макрон готується до перемовин з Путіним щодо евакуації жителів Маріуполя

Президент Франції засудив недотримання Росією міжнародного гуманітарного права, яке залишається недоторканим навіть під час війни.

Президент Франції Еммануель Макрон завершує переговори з українською владою щодо гуманітарного коридору з Маріуполя і має намір провести перемовини щодо цього питання з президентом РФ Володимиром Путіним. Обговорити евакуацію маріупольців Макрон планує найближчими днями.

Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив під час спілкування з журналістами у Діжоні, передає BfmTv.

"Найближчими днями я маю намір поговорити з президентом Путіним. Ми завершуємо переговори з українською стороною та мером Маріуполя щодо проведення наших (гуманітарних) операцій. Без їхньої згоди це неможливо", — сказав Макрон.

Він уточнив, що планує узгодити з Путіним умови евакуації мирного населення, яких мають дотримуватися російські військові.

Також президент Франції засудив недотримання Росією міжнародного гуманітарного права, яке залишається недоторканим навіть під час війни.

Нагадаємо, Маріуполь в облозі російських військових. Місцеві жителі зруйнованого окупантами міста вже давно без води, їжі і можливості виїхати. Армія РФ обстрілює пологові будинки, лікарні, місця, де ховаються люди з дітьми. Ба більше, загарбники вивозять маріупольців проти їхньої волі на територію РФ. Генрокурорка України ситуацію в Маріуполі назвала геноцидом.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, зараз у місті перебуває близько 160 тисяч людей. Усі вони очікують на повну евакуацію і сподіваються на президентів Франції, Туреччини, що вони все ж достукаються до окупантів і з міста буде відкрито "зелений коридор" на підконтрольну територію України.

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