Макрон поговорив з Путіним телефоном та закликав до мирних перемовин з Україною

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з очільником Кремля Володимиром Путіним закликав закінчити війну проти України розпочати мирні переговори.

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Макрон засудив продовження ведення бойових дій російськими військовими і закликав Путіна до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Макрон також підкреслив, що європейські санкції не поширюються на сільськогосподарську продукцію або на товари, необхідні для сільського господарства. Він зазначив, що міжнародні партнери, особливо Росія, несуть спільну відповідальність за те, щоб країни, що піддаються найбільшому ризику, продовжували отримувати необхідне їм продовольство.

Нагадаємо, після провалу на фронті у Путіна побідкалися і зажадали переговорів з Україною.

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