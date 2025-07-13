Макрон готує Францію до війни з РФ?: президент подвоює витрати на армію

Президент Франції Еммануель Макрон. / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про намір суттєво наростити оборонні витрати країни, посилаючись на безпрецедентні загрози — від російської агресії до терористичних загроз та кібернападів.

Про це пише “France24”.

Протягом 2026–2027 років Франція планує виділити додатково 6,5 мільярда євро на оборону: 3,5 мільярда у 2026 році та ще 3 мільярди у 2027-му. Таким чином, уже за два роки оборонний бюджет сягне 64 мільярдів євро — удвічі більше, ніж у 2017 році, коли Макрон починав свою першу президентську каденцію.

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Про це він заявив у неділю під час щорічного звернення до військових напередодні Дня взяття Бастилії. Макрон наголосив, що сучасний світ становить загрозу свободі, яку Франція не знала з 1945 року.

“Щоб бути вільними в цьому світі, ми маємо вселяти страх. А щоб нас боялися — повинні бути сильними”, — зазначив президент.

Він підкреслив, що знайти кошти на додаткові військові витрати можна навіть попри необхідність скорочення державного боргу. Збільшення бюджету підтримують праві сили, тоді як ліві критикують уряд за пріоритетність армії перед соціальними програмами.

Макрон також заявив про початок стратегічного діалогу з партнерами по ЄС щодо ролі французького ядерного арсеналу в обороні континенту. Цей діалог має стати відповіддю на нову реальність — війну в Україні, конфлікти на Близькому Сході та геополітичну невизначеність з боку США.

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“Кожен француз має усвідомити масштаб загроз. Свобода має свою ціну”, — наголосив президент.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував найближчими днями “рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися”.