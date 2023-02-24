Макрон і Шольц у лютому закликали Зеленського до переговорів про мир із Росією – WSJ

Зокрема, Макрон сказав, що навіть Франція і Німеччина, які були смертельними ворогами, змушені були укласти мир після Другої світової війни.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц на тристоронній зустрічі в Парижі в лютому 2023 року закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела видання.

У матеріалі йдеться, що під час спільної вечері в Єлисейському палаці Макрон виступив із більш тверезим посланням, за словами джерел. Звертаючись до Зеленського, він сказав, що навіть такі смертельні вороги, як Франція і Німеччина, повинні були укласти мир після Другої світової війни.

Разом з тим президент Франції сказав своєму українському колезі, що той був великим військовим лідером, але врешті-решт він змушений буде перейти до політичної державної діяльності та ухвалювати складні рішення.

Видання нагадує, що під час свого виступу після на Мюнхенської безпекової конференції Макрон висловив публічні сумніви в тому, що Україна або Росія зможуть досягти своїх цілей на фронті. Політик сказав, що жодна зі сторін не зможе здобути воєнну перемогу.

"Зараз нам потрібно, щоб Україна почала військовий наступ, який відсуне російський фронт, щоб відкрити шлях для повернення до переговорів", – сказав тоді президент Франції.

А Зеленський у свою чергу заявив, що не раз закликав світових лідерів тиснути на президента РФ Володимира Путіна задля зустрічі з ним перед вторгненням, однак той відповів відмовою.

"Звірства, вчинені Росією за останній рік, роблять такі переговори неможливими. Тепер це ми не можемо цього зробити. Там нема про що і нема з ким говорити", – наголошував український президент.

Нагадаємо, на пресконференції 24 лютого Зеленський повідомив, що просто "не думає теоретично" про переговори з Росією про припинення війни. Натомість він нагадав, що задля цієї мети існує запропонована ним ще на саміті G20 формула миру.

Президент України також відкинув можливість сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині, коментуючи відповідну ініціативу турецького лідера Реджепа Ердогана.

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