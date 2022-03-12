Макрон і Шольц вкотре провели розмову з Путіним: результати перемовин

Розмова тривала 75 хвилин.
Канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон знову провели телефонні розмови опівдні 12 березня з президентом країни-агресорки Росії Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад годину.
Результати розмови опублікували на сайті канцлера Німеччини.
"Переговори є частиною поточних міжнародних зусиль щодо припинення війни в Україні. Під час 75-хвилинної розмови канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту", - йдеться у пресрелізі канцлера Німеччини.
У пресслужбі наголосили, Макрон, Шольц та Путін домовилися не розголошувати подальший зміст розмови.
Нагадаємо, вранці 12 березня федеральний канцлер мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це голова держави розповів під час брифінгу з іноземними журналістами.
Читайте также:
- ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ И КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Звания в армии Украины (ВСУ)
- то такие хакеры из Anonymous
- Что такое репарации
- Что такое закрытое небо
- Кто такие вагнеровцы
- Что такое демилитаризация