Світ
195
1 хв

Макрон із залитим кров’ю оком: що стоїть за незвичайним виглядом президента Франції

Президент Франції Еммануель Макрон з’явився на публіці з червоним оком. В Елісейському палаці пояснили, що це лопнувший судина, і підкреслили, що здоров’ю президента нічого не загрожує.

Автор публікації
Кирило Шостак
Еммануель Макрон

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон з’явився на публіці з помітним почервонінням одного ока, що привернуло увагу ЗМІ та користувачів соцмереж.

У Елісейському палаці уточнили, що червоне око спричинене лопнувшим судиною і не становить загрози для здоров’я.

Президент Франції з’явився з помітним почервонінням одного ока / © Le Parisien

Президент Франції з’явився з помітним почервонінням одного ока / © Le Parisien

Сам Макрон прокоментував ситуацію так:

“Вибачте, будь ласка, за досить неестетичний стан мого ока. Він абсолютно нешкідливий. Сприймайте це просто як ненавмисне посилання на “око тигра“ на початку цього року. Для тих, хто розуміє посилання, це ознака рішучості”.

Попри офіційні пояснення, деякі медіа та користувачі соцмереж не втрималися від припущень і спекулювали про домашнє насильство.

Нагадаємо, у минулому році французький президент дістав ляпаса від дружини – французька преса активно обговорювала сімейну розбірку президентського подружжя просто на виході з літака.

