Макрон кілька днів переконував Трампа зустрітися із Зеленським: ЗМІ розкрили деталі

Остаточне рішення було ухвалено перед самою зустріччю.

Ключову роль у тому, аби організувати зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського відіграв французький лідер.

Про це пише Axios.

Останніми днями Макрон працював над тим, щоб переконати майбутнього очільника США провести спільну зустріч із президентом України.

Спочатку республіканець не хотів зустрічатися, але зрештою погодився на неї незадовго до того, як вона відбулася.

Нагадаємо, 7 грудня в Парижі відбулась тристороння зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном, Володимиром Зеленським та новообраним главою США Дональдом Трампом. Загалом вона тривала 35 хвилин.

Під час тристоронньої зустрічі йшла мова про ситуацію на полі бою та мир для країни.

Президент України зазначив, що зустріч була хорошою та продуктивною. Він подякував Емманюелю Макрону за організацію та відзначив рішучу налаштованість Дональда Трампа.

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