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Макрон назвав "продуманою" свою заяву про введення західних військ до України

Макрон назвав "продуманою" свою заяву про введення західних військ до України

Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Президент Франції відмовився давати ширші "геополітичні коментарі" на цю тему.

У четвер, 29 лютого, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кожне його слово про війну в Україні є “зваженим та продуманим”.

Про це він говорив на урочистому відкритті Олімпійського селища в паризькому передмісті Сен-Дені, повідомляє видання Le Monde.

На початку тижня французький президент викликав значний резонанс своєю заявою про те, що відправлення західних військ в Україну “не виключене”.

“Це дуже серйозні теми. Кожне слово, яке я кажу на цю тему, зважене, продумане і виміряне”, - наголосив Макрон, коментуючи свою попередню заяву.

Водночас президент Франції відмовився давати будь-які інші "геополітичні коментарі" в цьому контексті, заявивши, що Олімпійське селище - “не місце" для цього і що "спорт повинен нести єдність і мир".

Нагадаємо, з приводу заяви французького лідера президент України Володимир Зеленський зазначив, що будь-які ініціативи світових лідерів, спрямовані на посилення України у відбитті агресії РФ, будуть хорошими для всього світу. Тим часом президент Росії Володимир Путін традиційно пригрозив країнам Заходу ядерними ударами. 

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