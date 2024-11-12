Макрон назвав умову для безпеки європейських громадян: до чого тут Україна

Французький очільник вважає залучення військових КНДР до війни на боці РФ є серйозною ескалацією.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає подальшу підтримку України пріоритетом. Щобільше, жодні рішення про Україну не мають ухвалюватися без її участі.

Про це французький лідер заявив на спільному брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте 12 листопада, пише "Європейська правда".

"Задля безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний Альянс", - наголосив він.

Він запевняє, що продовжить закликати НАТО та союзників надавати усю необхідну підтримку Україні. І тривати це має стільки, скільки буде потрібно.

"Це єдиний шлях до перемовин. І хочу чітко наголосити, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу – без європейців", – заявив Макрон.

Макрон також визнав, що Європа тривалий час уникала брати на себе відповідальність за свою безпеку, та після того нагадав про свою ідею відновлення "стратегічної автономії" Європу. Раніше він назвав Європу "травоїдною", а також закликав європейців бути готовими захищати свої інтереси.

Читайте також: