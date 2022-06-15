Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Макрон назвав заявку Молдови на вступ до ЄС "законною"

Дата публікації
Перегляди
528
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Макрон назвав заявку Молдови на вступ до ЄС "законною"

Фото: Associated Press

Своєю чергою президентка Молдови Майя Санду сказала, що її країна хоче стати членом ЄС "якомога швидше".

Заявка Молдови на вступ до Європейського Союзу є цілком законною.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Кишинева, пише TV8.

"Молдова подала заявку на членство, і це бажання є цілком законним. Цю кандидатуру обговорюватимуть через 10 днів на Європейській раді. Франція буде виконувати повну роль головуючої країни, щоб досягти консенсусу з цього приводу", — сказав він.

Макрон охарактеризував війну в Україні як "загрозу стабільності всього регіону" і сказав, що Молдова "вже є країною, яка закріпилася в європейській сім'ї".

Своєю чергою президентка Молдови Майя Санду сказала, що її країна хоче стати членом ЄС "якомога швидше".

"Але ми реалісти і розуміємо, що нам ще багато чого потрібно зробити", — зазначила вона.

Нагадаємо, Грузія та Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня, вслід за Україною.

Прем'єр Грузії заявляв, що його країна заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна.

Читайте також:

МОЛДОВА: депутат Нантой розповів про вінегрет у законодавстві щодо Росії і втечі з Придністров'я

МОЛДОВА: депутат Нантой розповів про вінегрет у законодавстві щодо Росії і втечі з Придністров'я

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація