Макрон назвав заявку Молдови на вступ до ЄС "законною"

Макрон назвав заявку Молдови на вступ до ЄС "законною"

Своєю чергою президентка Молдови Майя Санду сказала, що її країна хоче стати членом ЄС "якомога швидше".

Заявка Молдови на вступ до Європейського Союзу є цілком законною.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Кишинева, пише TV8.

"Молдова подала заявку на членство, і це бажання є цілком законним. Цю кандидатуру обговорюватимуть через 10 днів на Європейській раді. Франція буде виконувати повну роль головуючої країни, щоб досягти консенсусу з цього приводу", — сказав він.

Макрон охарактеризував війну в Україні як "загрозу стабільності всього регіону" і сказав, що Молдова "вже є країною, яка закріпилася в європейській сім'ї".

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Своєю чергою президентка Молдови Майя Санду сказала, що її країна хоче стати членом ЄС "якомога швидше".

"Але ми реалісти і розуміємо, що нам ще багато чого потрібно зробити", — зазначила вона.

Нагадаємо, Грузія та Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня, вслід за Україною.

Прем'єр Грузії заявляв, що його країна заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна.

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