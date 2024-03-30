Макрон не переконав президента Бразилії змінити позицію щодо війни в Україні - Le Monde

Президент Бразилії наполягає на переговорах України та Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон та його бразильський колега Луїз Інасіо Лула да Сілва не змогли дійти згоди щодо російської агресії проти Україні, а також щодо присутності диктатора Путіна на саміті G20.

Також читайте Макрон їде до Бразилії переконувати президента щодо війни в Україні – Bloomberg

Про це пише Le Monde.

"Я перебуваю за стільки кілометрів від України, що не почуваюся зобов'язаним відчувати таку ж нервозність, як французи, які знаходяться ближче", - сказав президент Бразилії.

Він заявив що президенту Україні Володимиру Зеленському доведеться домовлятись з Путіним і він готовий "вести переговори для досягнення миру".

"Франція — держава миру, але вона не є слабкою і захищає демократію та міжнародне право", - заявив своєю чергою Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон назвав умови для запрошення Путіна на саміт G20.

Крім того, ми раніше інформували, що у США назвали Макрона союзником і зробили заяву щодо відправлення військ до України.

Читайте також: