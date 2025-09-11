- Дата публікації
-
- Світ
Макрон обговорив із Трампом дронову атаку на Польщу
Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході.
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
«Чудова телефонна розмова з президентом Трампом. Ми обговорили тривожні події у війні Росії проти України, зокрема після вторгнення російських безпілотників до Польщі», — написав Макрон.
Він також зазначив, що лідери поділилися занепокоєннями щодо ситуації на Близькому Сході після ізраїльських ударів у Катарі.
Макрон підкреслив, що тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення на кожному з цих фронтів.
Раніше повідомлялося, що Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року.
Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі оцінив реакцію країни на інцидент з російськими дронами як ефективну.