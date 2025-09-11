Макрон обговорив із Трампом дронову атаку на Польщу

Макрон поговорив з Трампом про Польщу / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Чудова телефонна розмова з президентом Трампом. Ми обговорили тривожні події у війні Росії проти України, зокрема після вторгнення російських безпілотників до Польщі», — написав Макрон.

Він також зазначив, що лідери поділилися занепокоєннями щодо ситуації на Близькому Сході після ізраїльських ударів у Катарі.

Макрон підкреслив, що тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення на кожному з цих фронтів.

Раніше повідомлялося, що Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі оцінив реакцію країни на інцидент з російськими дронами як ефективну.