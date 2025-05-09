Макрон обіцяє Польщі захист у разі російської агресії: подробиці

Еммануель Макрон / © Associated Press

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Франція має можливість розгорнути свої війська на польській території за лічені дні у разі збройної агресії Росії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання нового договору про дружбу між двома країнами, передає Укрінформ.

«Рішення, які ми можемо ухвалювати відповідно до Конституції, а також організація наших збройних сил та постійні інвестиції в них, дають мені впевненість, що таке розгортання можливе», — зазначив Макрон.

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Він також підкреслив, що швидкість французьких військ є підтвердженням цієї спроможності. Як приклад він навів випадок, коли французькі війська були в Румунії лише за 5 днів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року.

Макрон також наголосив, що Польща може розраховувати на підтримку Франції в рамках ядерної солідарності, зокрема під її ядерною парасолькою.

Він зазначив, що така солідарність включає всі аспекти, включаючи питання ядерної політики, згідно з давно усталеною доктриною, яка діє з часів генерала де Голля.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон попередив Росію про наслідки, якщо вона відмовиться припинити бойові дії проти України. Він додав, що відповідь буде рішучою та скоординованою з усією Європою та США.

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