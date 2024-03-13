Макрон підготувався до нової глави відносин з Росією – Піонтковський про заяви лідера Франції

На думку політолога, заява Макрона про французьку ядерну зброю є виваженим кроком.

Коли президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що у Франції теж є ядерна зброя, він точно знав, навіщо це каже. На думку політолога Андрія Піонтковського, французький лідер ретельно підготувався до змін у відносинах між його державою та країною-агресоркою.

Про це пише 24 Канал.

Тиждень тому Макрон заявив, що не виключає введення військ НАТО в Україну.

За словами Андрія Піонтковського, такий сценарій може передбачати участь військових НАТО в обслуговуванні високотехнологічної зброї. Тобто, можуть бути залучені оператори ППО, пілоти, експерти РЕБ та інші військові спеціалісти.

Після цієї заяви президента Франції у РФ традиційно витягнули "червону ганчірку" і пригрозили ядерними ударами по території Франції.

У відповідь на погрози Макрон нагадав, що у Франції теж є ядерна зброя.

"Це не якийсь вкид від Макрона був. Макрон дуже серйозно підготувався до своєї нової глави відносин з Росією. Він не став вступати у дискусію з Путіним та Медвєдєвим. Він кинув лише коротку фразу: "У Франції теж є ядерна зброя". Цього достатньо", – підкреслив політолог.

Піонтковський зазначив, що до жовтня 2022 року росіяни регулярно шантажували світ і погрожували ядерними ударами. Але ці погрози Кремля дещо зменшилися, коли Сполучені Штати Америки попередили Росію про можливі наслідки. на думку політолога, зараз Макрон зробив аналогічний крок.

Нагадаємо, найближчими тижнями має відбутися візит президента Франції до України. Єлисейський палац повідомив, що Макрон підтвердив “своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

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