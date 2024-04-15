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Макрон підтвердив, що Франція перехоплювала іранські дрони, які летіли на Ізраїль

Макрон підтвердив, що Франція перехоплювала іранські дрони, які летіли на Ізраїль

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, навіщо французькі літаки захищали Ізраїль / Фото: ТСН.ua

За його словами, під час відбиття іранського нападу Франція перебувала у координації із Ізраїлем і Великою Британією.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що французькі літаки брали участь у припиненні нападу Ірану на Ізраїль минулими вихідними.

Про це передає BFMTV.

"Франція перебувала поруч із Ізраїлем і в координації з нашими британськими друзями", – зазначив Макрон.

Він нагадав, що Франція уже кілька років має авіабазу в Йорданії для боротьби з тероризмом.

"Оскільки ми перебуваємо на території Йорданії, на прохання Йорданії ми здійснили перехоплення в межах охорони та оборони цієї суботи. Повітряний простір Йорданії було порушено цими запусками. Ми підняли наші літаки і ми перехопили те, що мали перехопити", – сказав Макрон.

Також він висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході та пообіцяв "зробити все можливе, щоб уникнути пожежі в регіоні".

Нагадаємо, що на вихідних Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити. США, Британія та Франція разом відбивали атаки Ірану на Ізраїль.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку.

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