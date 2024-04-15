Макрон підтвердив, що Франція перехоплювала іранські дрони, які летіли на Ізраїль

За його словами, під час відбиття іранського нападу Франція перебувала у координації із Ізраїлем і Великою Британією.
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що французькі літаки брали участь у припиненні нападу Ірану на Ізраїль минулими вихідними.
Про це передає BFMTV.
"Франція перебувала поруч із Ізраїлем і в координації з нашими британськими друзями", – зазначив Макрон.
Він нагадав, що Франція уже кілька років має авіабазу в Йорданії для боротьби з тероризмом.
"Оскільки ми перебуваємо на території Йорданії, на прохання Йорданії ми здійснили перехоплення в межах охорони та оборони цієї суботи. Повітряний простір Йорданії було порушено цими запусками. Ми підняли наші літаки і ми перехопили те, що мали перехопити", – сказав Макрон.
Також він висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході та пообіцяв "зробити все можливе, щоб уникнути пожежі в регіоні".
Нагадаємо, що на вихідних Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити. США, Британія та Франція разом відбивали атаки Ірану на Ізраїль.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку.
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