Макрон поговорив із Зеленським та Стармером після візиту до США: про що йшлося

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із британським премʼєром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським після візиту до США і перемовин там із американським главою Дональдом Трампом.

Про це йдеться у дописі в соцмережі "Х".

"Ми сповнені рішучості працювати заради міцного і тривалого миру в Україні", — написав Макрон.

Жодних деталей перемовин Макрон не надав.

Нагадаємо, президент Франції Макрон слідом за американським главою анонсував перемирʼя між Україною та РФ. Вже навіть названо строки

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