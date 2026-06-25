Макрон показав захоплення танкера російського "тіньового флоту" біля Сицилії: відео

Захоплення танкера російського "тіньового флоту" / © скриншот з відео

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Президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив у соцмережах відео перехоплення танкера Deliver, який належить до так званого «тіньового флоту» Росії та допомагає Москві обходити санкції й фінансувати війну проти України.

Кадри із захопленням судна з’явилися, зокрема, на Facebook-сторінці французького лідера.

На короткому відео видно, як озброєні французькі військові десантуються на танкер із гелікоптера та змушують екіпаж припинити подальший рух.

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За словами французького президента, судно було затримане військово-морськими силами Франції під час його проходження поблизу узбережжя Сицилії через порушення норм морського права.

«Французький флот перехопив танкер Deliver у вівторок під час його проходу біля узбережжя Сицилії через порушення морського права», — повідомив Макрон.

Президент Франції наголосив, що операція стала черговим кроком європейських держав у боротьбі з механізмами, які дозволяють Росії обходити міжнародні обмеження та підтримувати свою військову кампанію.

«Ця остання операція проти „тіньового флоту“, проведена всього за кілька днів після аналогічної операції Великої Британії, демонструє рішучість європейців», — зазначив він.

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Макрон підкреслив, що Париж та його союзники не допустять використання прихованої мережі танкерів для фінансування агресії проти України.

«Ми не дозволимо „тіньовому флоту“ ухилятися від санкцій та фінансувати воєнні зусилля Росії», — заявив французький президент.

За його словами, Європа й надалі посилюватиме тиск на Москву.

«Європа налаштована рішуче. Вона докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб збільшити ціну війни для Росії та сприяти встановленню міцного й тривалого миру в Україні», — наголосив Макрон.

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Нагадаємо, на початку червня на південному заході Франції невідомі особи атакували коктейлями Молотова завод компанії Delair, яка постачає безпілотники для України.

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