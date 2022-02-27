Макрон понад годину вмовляв Лукашенка домогтися виведення російських військ із Білорусі

Президент Франції також попередив білоруського узурпатора про недопустимість дозволу на розміщення на території країни російської ядерної зброї.

У суботу, 26 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провiв тривалу телефонну розмову із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком, намагаючись переконати його у необхідності якнайшвидшого виведення росiйських вiйск з території Білорусі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Єлисейського палацу.

Французький президент наголосив, що поява підрозділів російської армії у Білорусі призвела “до односторонньої та несправедливої вiйни” та пiдкреслив, що “братськi стосунки мiж бiлоруським та українським народами повиннi були би змусити Бiлорусь вiдмовитись бути васалом i фактично пособником у вiйнi Росiї проти України”.

Макрон також попередив білоруського диктатора про недопустимість дозволу на розміщення на території країни російської ядерної зброї.

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Водночас французький президент пiдкреслив необхiднiсть спiвробiтництва Білорусі з мiжнародною спiльнотою для проведення гуманiтарних операцiй з надання допомоги українському народовi.

Про розмову Лукашенка з Макроном повідомляє також білоруський Telegram-канал "Пул первого".

У повідомленні зазначено, що перемовини тривали понад годину. Зміст розмови білоруська сторона описала загальними фразами, мовляв, йшлося про позицію Білорусі та її залучення до [російсько-українського] конфлікту, а також про взаємини Білорусі та Росії.

Нагадаємо, голова ДПСУ Сергій Дейнеко надіслав офіційного листа голові Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Анатолію Лаппо. Очільник українського прикордонного відомства відзначив, що Білорусь фактично веде війну спільно із Росією.

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