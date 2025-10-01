ТСН у соціальних мережах

Макрон попередив про російську "таємну армію" в Європі

Французький президент вважає, що Росія є найбільшою структурною загрозою для європейців.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон / © Associated Press

У Європі діє «таємна армія» ботів Росії, які шляхом інформаційних маніпуляцій прагнуть зруйнувати західні демократії зсередини.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung у середу, 1 жовтня, напередодні саміту глав держав та урядів Європейського Союзу у Копенгагені.

За словами французького лідера, на Заході тривалий час недооцінювали загрозу з боку Росії, оскільки ця країна економічно набагато слабша, її населення скорочується, а промисловість не є інноваційною.

«Але вона виробляє набагато більше зброї, і швидшими темпами. Ми недооцінили загрозу», — заявив він.

При цьому Макрон наголосив, що Росія є найбільшою структурною загрозою для європейців.

«Вона [Росія] ставить під загрозу нашу колективну безпеку через втручання у наші виборчі кампанії, кібератаки, вбивства опозиційних діячів та міграційні потоки, які використовуються як важелі впливу. Росія випробовує нашу протиповітряну оборону і змінила свою ядерну доктрину», — нагадав він.

Французький президент зауважив, що відкриті суспільства європейських країн є вразливими для інформаційної війни, яку веде Росія.

«Ми будемо наївними, якщо не визнаємо, що російська таємна армія поширюється в наших демократіях. Вона складається з цих маленьких, безликих воїнів, яких називають цифровими ботами. Вони маніпулюють демократією у Франції, Німеччині та Європі», — підсумував він.

Нагадаємо, Кремль посилює тиск на Європу гібридними атаками та підготовкою до масштабного конфлікту. Експерти й лідери країн НАТО вважають, що континент уже перебуває у стані війни з Росією.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що «криза» в Україні «спровокована колективним Заходом».

