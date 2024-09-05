Макрон призначив найстаршого прем’єр-міністра в історії сучасної Франції: що відомо про Мішеля Барньє

Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим прем’єр-міністром 73-річного політика-консерватора Мішеля Барньє, який представляє правоцентристську партію Les Républicains. Він став найстаршим очільником уряду в історії сучасної Франції.

Про це повідомило в четвер, 5 вересня, видання Le Figaro.

За час своєї політичної кар’єри Мішель Барньє був депутатом, європейським комісаром, а також очолював переговорну групу Європейського Союзу щодо виходу Великої Британії з ЄС.

В адміністрації президента Франції повідомили, що Макрон переконався у відповідності Барньє умовам стабільності та максимально широкого консенсусу, і попросив його “сформувати уряд єдності, який служитиме країні”.

Французькі ЗМІ пишуть, що головним викликом для нового прем’єра буде зібрати команду, здатну знаходити компроміси та формувати коаліції.

Раніше Еммануель Макрон відмовився призначати очільницею уряду Люсі Касте - кандидатку від лівого блоку "Новий народний фронт", який переміг на виборах. Натомість він почав консультації з іншими політсилами.

Нагадаємо, 8 липня під час другого туру дострокових парламентських виборів у Франції ультраправа політична сила Марін Ле Пен, яку називають прихильницею Путіна, поступилася лідерство, а більшість французів віддали свої голоси Союзу лівих сил та партії президента Макрона.

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