Макрон прокоментував нервову реакцію Росії на його ідею про відправлення військ до України

Якщо Росія переможе, "наступної ж секунди безпеки" не буде ніде в Європі, вважає Макрон.
Французький президент Еммануель Макрон вважає, що нервова реакція Кремля на його заяву про можливе відправлення західних військ до України, є свідченням того, що ця ідея працює.
Про це французький президент сказав в інтерв'ю газеті La Tribune.
"Стратегічна невизначеність означає не давати надто багато деталей", - пояснив Макрон.
Він повторив свою попередню заяву, що встановлювати якісь червоні лінії нібито на тлі загроз - є проявом слабкості, а не хоробрості. Та нагадав, що Путін перестав обмежувати свої дії у лютому 2022 році, коли проігнорував міжнародне право і напав на суверенну державу.
"Навпаки, ми повинні прибрати усю визначеність, саме це створює здатність до стримування. Бо якщо Росія переможе, то наступної ж секунди безпеки вже не буде ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні в нашій країні", - вважає Макрон.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв’ю виданню The Economist назвав умову для введення до України французьких військ.
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