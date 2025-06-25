Макрон пропонує країнам ЄС задуматися над діалогом з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що країнам Євросоюзу потрібно задуматися над умовами майбутнього діалогу з Росією щодо нової системи безпеки на континенті.

Про це він говорив під час спілкування з журналістами на саміті НАТО в Гаазі, передає France24.

«Нам потрібно переосмислити архітектуру безпеки на територіях від Чорного моря до Арктики, визначити, якою мірою ми готові захищати себе і на яких умовах вести діалог з Росією про обмеження озброєнь та відновлення довіри. Думати про це треба вже зараз», — сказав французький президент

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При цьому Макрон наголосив, що Європі необхідно накопичувати озброєння через великий відрив від того рівня, якого досягла Москва.

Також, за словами французького лідера, країнам ЄС слід замислитись про гарантії безпеки, які повинні містити обмеження поширення зброї та її обсягів, як це було в епоху Холодної війни.

Як повідомлялося, на саміті НАТО у Гаазі було ухвалено спільну заяву 32 країн, в якій стверджується, що Росія є «довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки».

Нагадаємо, 25 червня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Європейський Союз перетворився на ворога Росії і становить «пряму загрозу» державі-агресорці.

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