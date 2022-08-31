Макрон просив президента Ірану стати посередником у перемовинах між Росією та Україною - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон нібито попросив президента Ірану Ібрагіма Раїсі стати посередником між Росією та Україною.

Після консультацій МЗС Ірану направило до Москви свою офіційну делегацію.

Про це пише видання ISNA.

"Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням стати посередником у війні в Україні", - написав заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у своєму Twitter.

Він також додав, що після консультацій міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан направив до Москви мирну ініціативу разом із важливим повідомленням

Видання ISNA зазначає, що цим лідером, який звернувся до Ірану, є президент Франції Макрон.

Нагадаємо, Росія могла отримати від Ірану пошкоджені безпілотники.

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