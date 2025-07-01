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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Макрон провів розмову із Зеленським після дзвінка Путіну — ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон вперше від 2022 року зателефонував Володимиру Путіну. Після розмови з ним, він одразу ж зв’язався з Володимиром Зеленським.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Макрон провів розмову із Зеленським

Макрон провів розмову із Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон одразу після телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним зв’язався з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє джерела Суспільне.

Розмова між Макроном і Зеленським була конструктивною. Французький президент поділився з українським колегою деталями своєї нещодавньої бесіди з Путіним.

Однак, як стало відомо, позиція Кремля залишається без змін: Путін не виявляє готовності до припинення війни.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Путін вперше від 2022 року поговорили телефоном.

У вівторок відбулася перша від 2022 року і початку повномасштабної війни між Росією та Україною велика телефонна розмова Володимира Путіна та Еммануеля Макрона. Як повідомив Єлисейський палац, президенти обговорили ядерну програму Ірану, загострення на Близькому Сході та війну в Україні.

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