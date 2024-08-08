Макрон провів телефонну розмову з новим президентом Ірану: стали відомі подробиці

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з головою Ірану Масудом Пезешкіаном та закликав "зробити все можливе, щоб уникнути нової військової ескалації" на Близькому Сході.

Про це повідомила адміністрація президента Франції, інформує The Times of Israel.

"Нова військова ескалація не відповідатиме нічиїм інтересам, включно з Іраном, і завдасть довгострокової шкоди регіональній стабільності", — заявив Макрон Масуду Пезешкіану.

Крім того, президент Франції закликав покласти край "логіці репресій» і забезпечити «захист цивільного населення".

"Іран також має взяти на себе зобов’язання закликати дестабілізаційних учасників, яких він підтримує, до максимальної стриманості, щоб уникнути пожежі", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден намагається запобігти великій війні на Близькому Сході, та чи вдасться.

Крім того, ми також інформували, що на тлі загострення на Близькому Сході Росія передала Ірану "Іскандери" і РЕБи.

Читайте також: