Макрон призначив нового прем’єр-міністра Франції: хто ним став
Макрон призначив міністра збройних сил Себастьєна Лекорню прем’єр-міністром Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон призначив новим прем’єр-міністром Себастьєна Лекорню. Це рішення було оголошене Єлисейським палацом через кілька годин після того, як попередній очільник уряду, Франсуа Байру, подав у відставку.
Про це пише Lemonde.
З 2022 року Себастьєн Лекорню обіймав посаду міністра збройних сил. Він став п’ятим прем’єр-міністром, призначеним за час другого президентського терміну Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, у Франції уряд прем’єр-міністра Франсуа Байру подав у відставку після того, як не зміг отримати вотум довіри в парламенті. Це стало першим подібним випадком в історії П’ятої республіки.
Франсуа Байру став уже четвертим прем’єр-міністром, призначеним Макроном, який залишив свою посаду за останні 15 місяців. У відповідь на політичну кризу опозиційні партії закликали президента піти у відставку.
Також у світі невдовзі має зʼявитися ще одна країна — Нова Каледонія. Так, Франція підписала відповідну угоду з каледонськими політичними силами. Передбачається, що держава матиме значну автономію, але залишатиметься у складі Французької Республіки.