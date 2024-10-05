Макрон розкритикував подвійні стандарти щодо війни в Україні та на Близькому Сході

Макрон закликав міжнародну спільноту уникати "подвійних стандартів" щодо глобальних конфліктів.
Президент Франції Емманюель Макрон закликав світову спільноту уникати подвійних стандартів під час оцінки війни Близькому Сході та в Україні.
Про це він сказав на відкритті саміту лідерів франкомовних країн, пише Le Monde.
"Я вірю, що франкомовний світ – це місце, що говорить однією мовою про Україну, яка сьогодні зазнає нападів, чиї кордони й територіальна цілісність перебувають під загрозою через російську загарбницьку війну. Але воно також захищає бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі", – сказав він.
Також Макрон згадав про Ліван – колишню французьку колонію, "чий суверенітет і мир сьогодні похитнулись" через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та проіранським угрупованням "Хезболла".
"Не може бути миру на Близькому Сході без рішення про створення двох держав між Ізраїлем і палестинцями", – додав він.
Раніше Макрон заявив, що країнам Європи доведеться переглянути відносини з Росією.
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