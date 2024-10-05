Макрон розкритикував подвійні стандарти щодо війни в Україні та на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон закликав світову спільноту уникати подвійних стандартів під час оцінки війни Близькому Сході та в Україні.

Про це він сказав на відкритті саміту лідерів франкомовних країн, пише Le Monde.

"Я вірю, що франкомовний світ – це місце, що говорить однією мовою про Україну, яка сьогодні зазнає нападів, чиї кордони й територіальна цілісність перебувають під загрозою через російську загарбницьку війну. Але воно також захищає бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі", – сказав він.

Також Макрон згадав про Ліван – колишню французьку колонію, "чий суверенітет і мир сьогодні похитнулись" через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та проіранським угрупованням "Хезболла".

"Не може бути миру на Близькому Сході без рішення про створення двох держав між Ізраїлем і палестинцями", – додав він.

Раніше Макрон заявив, що країнам Європи доведеться переглянути відносини з Росією.

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