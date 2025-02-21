Макрон розповів, про що говоритиме з Трампом під час зустрічі наступного тижня

Президент Франції заявив, що добре знає Дональда Трампа і вони поважають один одного.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступного тижня відвідає Вашингтон, де проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це він сказав, відповідаючи на питання користувачів X (Twitter) під час прямого ефіру, інформує BFMTV.

Президент Франції заявив, що він добре знає Дональда Трампа і вони поважають один одного.

Макрон заявив, що наступного тижня поїде до США, щоб переконати президента США: "його інтереси збігаються з нашими, що б він не думав".

"Я скажу йому: "В глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна, це не ти, це не твій стиль", – зауважив Макрон.

Крім того, Макрон заявив, що в найближчі тижні звернеться до громадян Франції, аби "мобілізувати вас на різних фронтах", але більш точних деталей не надав.

Раніше повідомлялося, що Буданов пояснив, що означає мирний план Трампа для України.

Ми раніше інформували, що в ООН відреагували на заяву Трампа про "нелегітимність" Зеленського.

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