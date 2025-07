Макрон розповів, про що говорив з Путіним: подробиці

Макрон розповів, про що говорив з Путіним / © Associated Press

Реклама

Телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором Володимиром Путіним була важливою для Франції.

Про це він заявив журналістам.

Макрон зазначив, що ініціював дзвінок насамперед для обговорення іранської ядерної програми та важливості збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Реклама

«Президент Путін висловив готовність до співпраці у цьому питанні. Для нас було вкрай важливо отримати такі гарантії, оскільки Франція, як і Росія, несе відповідальність за підтримку стратегічної стабільності», — пояснив Макрон.

Водночас, за його словами, питання війни в Україні також обговорювалося, але без будь-якого прогресу.

«Коаліція охочих» проведе нову зустріч

Тим часом, газета Le Monde, повідомляє, що Франція та Велика Британія проведуть нову зустріч «коаліції охочих» наступного тижня, у четвер. Зустріч пройде у відеоформаті:

Макрон і британський прем’єр Кір Стармер вийдуть в ефір з військової бази під Лондоном.

Президент України Володимир Зеленський та деякі інші європейські лідери, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, — з полів конференції у Римі, де обговорюватимуть питання відбудови України.

Ще низка європейських лідерів приєднаються до відеоконференції зі своїх столиць.

У пресслужбі французького президента заявили, що «безумовно, відбудеться дискусія про те, як серйозно підтримати боєздатність України», забезпечити «відродження української армії» та розгорнути, «коли прийде час, сили заспокоєння як частину режиму припинення вогogu» (сил для забезпечення миру, ймовірно, у разі припинення вогню).

Реклама

Мета та ефективність «Коаліції охочих»

«Коаліція охочих» (Coalition of the willing) — це неформальне об’єднання близько 30 держав, створене у березні 2025 року. Її метою є підтримка України в протистоянні російській агресії на тлі «очевидного відходу США від своїх зобов’язань». Головними ініціаторами створення коаліції стали прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.

Перший саміт коаліції відбувся у Парижі 27 березня, зібравши міністрів оборони та лідерів близько 30 країн. Обговорювалися питання можливого розгортання миротворчих сил Європи в Україні та збільшення виробництва озброєнь для оборонних потреб Києва.

Незважаючи на амбітні цілі, коаліція на практиці так і не змогла домовитись до чогось конкретного у питанні відправки військ в Україну. Це пов’язано з тим, що жодна країна не хоче відправляти своїх солдатів без гарантій допомоги з боку США, які, своєю чергою, таких гарантій не надають.

Нагадаємо, 1 липня президент Франції Емманюель Макрон вперше від 2022 року зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити ядерну програму Ірану, конфлікт на Близькому Сході та війну в Україні.

Реклама

А потім президент Франції Емманюель Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському для обговорення актуальних питань.