Макрон розповів, яку обіцянку Орбан дав йому щодо вступу України до ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан особисто обіцяв йому не блокувати вступ України до Європейського Союзу у разі виконання нею всіх умов Єврокомісії.

Про це Макрон сказав, відповідаючи на запитання Politico на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я запитав його (Орбана – ред.), і він сказав, якщо Україна виконає сім умов Єврокомісії, він не буде блокувати", - зазначив Макрон.

Макрон також висловив сподівання, що угорський прем'єр не "візьме Європу в заручники" на наступних етапах переговорів з Україною.

"Наступні місяці будуть вирішальними для Європи і для Угорщини", – додав він.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро після того, як раніше утримався під час ухвалення рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС.

"Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші для України, вето на перегляд MFF. Ми повернемося до цього питання наступного року після належної підготовки", – написав Орбан у соціальній мережі X.

Інші 26 лідерів ЄС погодилися повернутися до дебатів на новій зустрічі на початку наступного року, щоб спробувати укласти угоду про вкрай необхідну підтримку Києва.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання.

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