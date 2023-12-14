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Макрон, Шольц та Шарль під час сніданку спробують схилити Орбана на користь України

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Макрон, Шольц та Шарль під час сніданку спробують схилити Орбана на користь України

Еммануель Макрон та Віктор Орбан. / Фото: Associated Press

Попри намагання європейських лідерів, Орбан продовжує виступати проти початку переговорів про вступ України до ЄС.

Перед важливим самітом лідерів ЄС президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час робочого сніданку спробують переконати угорського прем'єра Віктора Орбана не блокувати рішення щодо України.

Про це пише Politico.

За даними видання, пізно увечері 13 грудня відбулася зустріч президента Євроради з президентом Франції, канцлером ФРН і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити "спільну лінію".

На цьому тлі вранці під час робочого сніданку 14 грудня Макрон, Шольц та Шарль спробують переконати Обрана, щоб той не блокував рішення про початок переговорів України в ЄС. 

Станом на 11:00, як передає журналістка ТСН.ua, Орбан прибув на саміт у Брюсселі. На запитання іноземних кореспондентів, чи підтримає він рішення щодо України, угорський міністр продовжує гнути свою лінію щодо блокування переговорів щодо вступу України до ЄС.

"Ми встановили сім умов, що супроводжували статус кандидата України. І за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Нема причини щось обговорювати, є сенс до цього повернутися, коли Україна виконає все", – заявив угорський прем'єр журналістам перед самітом.

Нагадаємо, Орбан зробив чергову скандальну заяву про вступ України до ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
435
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