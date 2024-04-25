Макрон шукає заміну фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії - Bloomberg

Макрон вже обговорював це питання з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Президент Франції Емманюель Макрон веде переговори з іншими лідерами країн Євросоюзу щодо пошуку нового кандидата на посаду голови Європейської комісії замість Урсули фон дер Ляєн.

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Про це інформує Bloomberg.

Видання повідомляє, що Макрон вже обговорював це питання з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та пропонував на цю посаду колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драгі.

Bloomberg зазначає, що такі дії Макрона накладаються на невдоволення фон дер Ляєн у європейських країнах через надмірну політизацію посаду голови виконавчого органу ЄС – зокрема своєю беззастережною підтримкою Ізраїлю.

Разом з тим, на думку видання наразі не можна оцінити, наскільки серйозно налаштований Макрон змінити фон дер Ляєн і такі розмови можуть бути тиском на очільницю Єврокомісії, аби отримати він неї деякі поступки у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фон дер Ляєн зробила жорстку заяву про можливу перемогу Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

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