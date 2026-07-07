Макрон спробував поцілувати руку дружині Ердогана: її реакція здивувала (відео)

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон потрапив у незручну ситуацію під час саміту країн НАТО в Туреччині. Французький лідер спробував поцілувати руку дружині турецького президента Еміне Ердоган, проте її реакція виявилася абсолютно несподіваною для нього.

Про конфуз під час міжнародної зустрічі повідомляє Clash Report.

Макрон хотів поцілувати руку Еміне Ердоган — що відомо

Зазначається, що спроба французького лідера продемонструвати традиційну європейську галантність виявилася недоречною під час офіційного візиту.

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Перша леді Туреччини продемонструвала, що така ідея їй не сподобалася, і вчасно відвела руку, уникнувши поцілунку. Цей момент потрапив на відео медіа.

Макрон спробував поцілувати руку дружині Ердогана / © ClashReport

Саміт НАТО в Анкарі — останні новини

Нагадаємо, 7 липня в Анкарі стартував саміт НАТО. До столиці Туреччини з’їхалися лідери всіх 32 країн-членів Альянсу. Прибув і президент України Володимир Зеленський.

На тлі безпрецедентних успіхів українських дронів і внутрішньої кризи в РФ Київ готується до вирішальних переговорів із Вашингтоном, проте європейські союзники мають серйозні побоювання щодо фіналу цієї зустрічі.

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