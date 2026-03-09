Макрон спрогнозував, скільки може тривати війна в Ірані

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна в Ірані навряд чи завершиться найближчими днями і може тривати ще деякий час.

Про це він сказав, коментуючи розвиток бойових дій у регіоні.

За словами французького лідера, наразі немає ознак швидкого завершення конфлікту.

Реклама

«Я вважаю, що ніщо не вказує на те, що ця війна закінчиться найближчими днями», — зазначив Макрон.

Він припустив, що інтенсивна фаза бойових дій може тривати ще кілька днів або навіть кілька тижнів. Водночас багато залежатиме від того, які цілі визначать сторони конфлікту.

Макрон наголосив, що зміни політичного режиму або системи влади неможливо досягти лише бомбардуваннями.

Водночас, за його словами, якщо метою є нейтралізація балістичних можливостей Ірану або його військово-морських сил, цього можна досягти протягом кількох тижнів.

Реклама

Президент Франції також зауважив, що наслідки війни вже починають відчуватися у світовій економіці.

Зокрема, конфлікт уже впливає на ціни на пальне, і найближчими тижнями це може призвести до здорожчання бензину на заправках.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході може позначитися на військовій співпраці між Росією та Іраном. За його словами, нинішня ситуація фактично ускладнює повноцінну взаємодію двох країн у сфері ракетних технологій та оборонної промисловості.

Водночас Стубб зазначив, що перемикання глобальної уваги на конфлікт на Близькому Сході може відкрити додаткові дипломатичні можливості для України. Однак він застеріг, що зростання світових цін на нафту потенційно грає на користь Росії, адже додаткові доходи від енергоресурсів можуть піти на фінансування війни.

Реклама

Тим часом Москва фактично відмовилася від нейтральної позиції та відкрито заявляє про підтримку Ірану в його протистоянні зі США та Ізраїлем.

Зокрема, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в одному з інтерв’ю підкреслив, що Росія «не є нейтральною стороною» у цьому конфлікті та підтримує Тегеран.

Водночас російська сторона традиційно намагається перекласти відповідальність за ескалацію на Захід і Ізраїль. Келін розкритикував міжнародну спільноту за звинувачення Ірану в загостренні ситуації та заявив, що, на його думку, Тегеран нібито лише «відповідає на атаку» з боку США та Ізраїлю.