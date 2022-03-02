Макрон у промові до французів звинуватив Кремль у брехні та прямо назвав Росію агресором

Французький президент віддав шану “мужності українського народу, який чинить опір під вогнем”.
Увечері в середу, 2 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до громадян своєї країни з промовою, яку повністю присвятив розв’язаній Росією війні проти України.
Виступ французького лідера транслювався, зокрема, на його мікроблозі в Twitter.
Промова Макрона тривала близько чверті години і відбувалася на тлі трьох прапорів — ЄС, французького та українського.
Президент Франції наголосив, що в Україні “жінок і дітей нині вбивають” і що “прийдешні дні, безсумнівно, будуть ставати все важчими”. Глава французької держави при цьому віддав шану “мужності українського народу, який чинить опір під вогнем”.
"Ця війна не є конфліктом між НАТО і Заходом з одного боку і Росією з іншого. Росія — не зазнала нападу, вона є агресором”, - заявив Макрон.
Російське вторгнення під виглядом “боротьби з нацизмом” французький лідер назвав брехнею і “образою нашої історії”.
Еммануель Макрон нагадав про різні заходи, вжиті для допомоги українцям та заради припинення конфлікту. "Кілька сотень французьких солдатів прибули на румунську землю вчора", - сказав він. Президент також підтвердив, що залишатиметься “в контакті з президентом Путіним, щоб невпинно намагатися переконати його відмовитися від застосування зброї”.
Стосовно прийому українських біженців Еммануель Макрон наголосив, що Франція готова до цього. “Ми організуємось і подбаємо про тих, хто прийде на нашу землю, щоб їх захищати”, – сказав він, згадавши, зокрема, українських дітей, чиї батьки залишилися в Україні воювати.
Еммануель Макрон також згадав про економічні наслідки російських санкцій і підтвердив, що “вартість певної продукції, ймовірно, зросте” у Франції. Тому він попросив прем’єр-міністра Жана Кастекса "скласти план економічної та соціальної стійкості, щоб реагувати на всі ці труднощі".
Французький президент заявив, що війна в Україні має “не тільки безпосередні наслідки”, але й “є сигналом зміни епохи” та “жорстокого повернення трагічного в історії”.
“Війна в Європі уже не в підручниках історії, вона відбувається на наших очах”, - підкреслив він.
Adresse aux Français. https://t.co/rxRw7lubAT— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2022
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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