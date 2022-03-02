Макрон у промові до французів звинуватив Кремль у брехні та прямо назвав Росію агресором

Макрон у промові до французів звинуватив Кремль у брехні та прямо назвав Росію агресором

Французький президент віддав шану “мужності українського народу, який чинить опір під вогнем”.

Увечері в середу, 2 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до громадян своєї країни з промовою, яку повністю присвятив розв’язаній Росією війні проти України.

Виступ французького лідера транслювався, зокрема, на його мікроблозі в Twitter.

Промова Макрона тривала близько чверті години і відбувалася на тлі трьох прапорів — ЄС, французького та українського.

Президент Франції наголосив, що в Україні “жінок і дітей нині вбивають” і що “прийдешні дні, безсумнівно, будуть ставати все важчими”. Глава французької держави при цьому віддав шану “мужності українського народу, який чинить опір під вогнем”.

"Ця війна не є конфліктом між НАТО і Заходом з одного боку і Росією з іншого. Росія — не зазнала нападу, вона є агресором”, - заявив Макрон.

Російське вторгнення під виглядом “боротьби з нацизмом” французький лідер назвав брехнею і “образою нашої історії”.

Еммануель Макрон нагадав про різні заходи, вжиті для допомоги українцям та заради припинення конфлікту. "Кілька сотень французьких солдатів прибули на румунську землю вчора", - сказав він. Президент також підтвердив, що залишатиметься “в контакті з президентом Путіним, щоб невпинно намагатися переконати його відмовитися від застосування зброї”.

Стосовно прийому українських біженців Еммануель Макрон наголосив, що Франція готова до цього. “Ми організуємось і подбаємо про тих, хто прийде на нашу землю, щоб їх захищати”, – сказав він, згадавши, зокрема, українських дітей, чиї батьки залишилися в Україні воювати.

Еммануель Макрон також згадав про економічні наслідки російських санкцій і підтвердив, що “вартість певної продукції, ймовірно, зросте” у Франції. Тому він попросив прем’єр-міністра Жана Кастекса "скласти план економічної та соціальної стійкості, щоб реагувати на всі ці труднощі".

Французький президент заявив, що війна в Україні має “не тільки безпосередні наслідки”, але й “є сигналом зміни епохи” та “жорстокого повернення трагічного в історії”.

“Війна в Європі уже не в підручниках історії, вона відбувається на наших очах”, - підкреслив він.



