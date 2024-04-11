Макрон відновив роботу збройового заводу часів Першої світової війни: яку продукцію він випускатиме

Французький президент закликав до стійких зусиль для розширення виробництва зброї після російського вторгнення в Україну.

У четвер, 11 квітня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про відбудову давнього порохового заводу, який був демонтований у 2007 році через відсутність достатньої кількості замовлень. Це підприємство у місті Бержерак постачало порох ще в часи Першої світової війни.

Як повідомляє видання France24, французький президент закликав до стійких зусиль для розширення виробництва зброї після російського вторгнення в Україну.

“У довгостроковій перспективі ми спостерігаємо геополітичні та геостратегічні зміни, в яких оборонна промисловість відіграватиме все більшу роль”, — сказав він.

Макрон наголосив, що відновлення роботи порохового заводу є терміновим та необхідним для постачання артилерійських снарядів в Україну.

“Ми повинні бути швидкими, йти наполегливо, масово виробляти”, — додав він.

Компанія Eurenco, яка є провідним європейським постачальником пороху та вибухових речовин, повинна відкрити завод у Бержераку у 2025 році та виробляти 1200 тонн продукції на рік. Отриманих замовлень достатньо для безперебійної роботи до 2030 року.

Нагадаємо, раніше в аналітичній публікації британського видання The Daily Telegraph йшлося про те, що країни Західної Європи не готові збільшувати витрати на військове виробництво, уряди воліють продовжувати витрачати кошти державного бюджету на соціальні програми.

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