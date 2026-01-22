Макрон відповів, чи є Трамп союзником Європи

Макрон заявив про передбачуваність після дій Трампа / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон утримався від оцінок ролі очільника Білого дому Дональда Трампа у відносинах із Європою, але заявив, що нинішню ситуацію варто вітати.

Про це Макрон сказав у відповідь на запитання журналістів 22 січня.

За його словами, нинішній розвиток подій свідчить про поступове повернення до спокійнішого та більш передбачуваного формату.

«Я не маю наміру давати оцінки. Ми бачимо, що ситуація заспокоюється, і це можна лише вітати. Зараз важливо, щоб усе стало стабільнішим і прогнозованішим — саме цього всі прагнуть», — зазначив Макрон.

Французький лідер підкреслив, що ключовим запитом для міжнародних партнерів нині залишається зниження напруги та відновлення керованості у глобальній політиці.

Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон заявив про намір запросити Україну та РФ на саміт G7.

Зазначимо, що у грудні 2025 року Макрон заявив про готовність Європи відновити прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо мирні ініціативи США не принесуть результату.