Макрон відреагував на бунт Пригожина та вказав на "крихкість" окупаційної армії РФ

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що він уважно стежив за бунтом терориста Пригожина у Росії. Він наголосив, що останні події вказують на крихкість російської армії та бойовиків "Вагнера".

Про це пише La Provence.

Президент Франції наголосив, що ситуація у Росії показала крихкість російської армії, а також "її допоміжних сил, таких як ПВК "Вагнера".

"Я стежив за подіями годину за годиною, підтримуючи зв'язок з основними партнерами Франції", - сказав він.

Макрон наголосив, що світ повинен бути пильним щодо ситуації в Росії та зазначив, що це повністю виправдовує допомогу Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни.

Проте після того, як його бойовики були за 200 кілометрів від Москви, Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

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