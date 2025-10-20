ТСН у соціальних мережах

Світ
168
1 хв

Макрон відреагував на крадіжку у Луврі

Президент Франції Еммануель Макрон засудив крадіжку в Луврі та заявив, що всі викрадені експонати будуть знайдені.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Макрон

Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон назвав резонансну крадіжку в паризькому Луврі «посяганням на надбання, яке французи цінують як частину власної Історії». За його словами, правоохоронці вже працюють над встановленням зловмисників, а розслідування веде паризька прокуратура.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Ми знайдемо викрадені твори мистецтва, а їхніх авторів буде притягнуто до відповідальності. Усе можливе робиться, у будь-якій точці, щоб це сталося», — наголосив Макрон.

Глава держави також нагадав, що в межах проєкту “Louvre Nouvelle Renaissance”, який стартував у січні, передбачено суттєве посилення безпеки та модернізацію системи охорони музею. За словами Макрона, нова безпекова архітектура має стати гарантією «збереження того, що складає нашу пам’ять і культуру».

Раніше повідомлялося, що в Іспанії зникла картина Пабло Пікассо вартістю 600 тисяч євро. Це сталося дорогою з Мадрида до Гранади, де картину планували представити на виставці у фонді CajaGranada.

