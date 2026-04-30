Макрон відреагував на жарт Чарльза III у Білому домі

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував жарт короля Великої Британії Чарльза III, який прозвучав під час державної вечері у Білому домі за участю президента США Дональд Трамп.

Про це він написав у соцмережі Х

Під час свого виступу британський монарх іронічно зауважив, що якби не Британія, американці, ймовірно, сьогодні розмовляли б французькою мовою. Ця репліка стала відповіддю на слова Дональда Трампа.

Реакція Парижа не забарилася. Емманюель Макрон відповів у соцмережі X коротко та з гумором: "Це було б шикарно!".

Його коментар швидко набрав популярності в мережі та викликав жваве обговорення серед користувачів.

Візит Чарльза III до США — що відомо

Нагадаємо, король Чарльз III розпочав свій чотириденний візит до США, щоб зміцнити відносини між країнами та вшанувати 250-річчя Штатів. Поїздка відбувається на тлі конфлікту між Дональдом Трампом і британським прем’єром, а також після стрілянини у Вашингтоні.

До того ж Чарльз заявив Конгресу, що та сама «непохитність», яку американці та британці продемонстрували «протягом двох світових воєн, Холодної війни, Афганістану «необхідна для захисту України».

Своєю чергою, Дональд Трамп розповів про закоханість своєї матері у монарха та оцінив його промову.

