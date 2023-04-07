Макрон випив чаю із Сі Цзіньпіном і домовився про ще одну неформальну зустріч

Наприкінці церемонії чаювання лідери Франції та Китаю домовилися про приватну вечерю, під час якої вони, ймовірно, знову говоритимуть про війну в Україні.

У п’ятницю, 7 квітня, президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває з візитом в Китаї, провів ще одну неформальну зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє France24.

Французький лідер цього дня прибув до Гуанчжоу, третього за величиною міста країни, де зустрівся зі студентами Університету Сунь Ятсена. Перед аудиторією із тисяч студентів Макрон різко засудив російське вторгнення в Україну.

“Йдеться про країну, яка вирішила колонізувати свого сусіда, не підкорятися правилам, застосувати зброю, вторгнутися”, – описував він поведінку держави-агресорки – Росії.

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Після зустрічі зі студентами Макрон приєднався до Сі Цзіньпіна на острові Шамян у центрі міста. Потім два лідери разом пройшлися садом і зупинилися біля резиденції губернатора провінції Гуандун, де жив батько чинного президента Китаю Сі Чжунсюнь, коли обіймав цю посаду у 1978-1981 роках.

Біля озера французький та китайський лідери взяли участь у чайній церемонії, під час якої Сі Цзіньпін згадував свою юність. “Я дуже часто приїжджав сюди 1978 року, коли був студентом і відвідував батька", - говорив він.

Наприкінці церемонії чаювання двоє лідерів домовилися про приватну вечерю, під час якої вони, ймовірно, знову говоритимуть про війну в Україні.

Нагадаємо, президент Франції зробив Україну головною темою цього візиту, попросивши в четвер Китай "повернути Росію до тями" щодо України.

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