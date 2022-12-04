Макрон виявився феноменальним прогнозистом: точно вгадав рахунок і авторів голів у матчі Франція – Польща

Перед матчем 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу французький президент зробив точний прогноз на матч за участю збірної своєї країни.

Вранці у неділю, 4 грудня, президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті Le Parisien спрогнозував підсумок матчу за вихід у чвертьфінал Чемпіонату світу-2022 та назвав футболістів, які відзначаться забитими голами.

Про це повідомляє видання Stirile pro-tv.

Французький президент зауважив, що дуже поважає тренера збірної Дідьє Дешама та цінує “його досвід та ноу-хау". На прохання журналістів він погодився спрогнозувати підсумок матчу з поляками.

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“Думаю, ми виграємо з рахунком 3:1”, - без довгих роздумів сказав Макрон і продовжив, перелічуючи футболістів, які, на його думку заб’ють голи: “Левандовскі (польський нападник, - ТСН.ua) заб'є, Мбаппе або, можливо, Жиру, який хоче увійти в історію”.

Феноменальний прогноз Макрона справдився. Збірна Франції справді перемогла збірну Польщі з рахунком 3:1.

Голи у збірної Франції забивали Олів'є Жиру на 44-й хвилині та Кіліан Мбаппе на 74-й та 90+1 хвилинах.

Гол за збірну Польщі забив Левандовскі з пенальті, щоправда лише з другої спроби. Перший удар поляка голкіпер французької збірної відбив, порушивши при цьому правила, завчасно покинувши лінію воріт. Повторним ударом Левандовський підтвердив реноме Макрона як надзвичайно прозорливого прогнозиста.

Нагадаємо, як саме гол Жиру і дубль Мбаппе вивели "триколірних" до наступної стадії плейоф.

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