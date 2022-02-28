Макрон вкотре поговорив з Путіним та закликав вивести війська з України

Макрон вкотре поговорив з Путіним та закликав вивести війська з України

На заклики Макрона Путін назвав свої цинічні вимоги для виведення ЗС РФ з України.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, яка тривала близько 1,5 години.

Про це повідомляє з посиланням на Єлисейський палац BFM TV та адміністрація Кремля.

Зазначається, що під час розмови Макрон попросив Путіна припинити обстріл цивільного населення і забезпечити безпеку кордонів України. У відповідь, як повідомляє сайт очільника РФ, Путін цинічно заявив, що російські Збройні Сили не загрожують мирним жителям та не завдають ударів по цивільним об'єктам.

На заклики Макрона вивести війська РФ з території України Путін назвав свої цинічні вимоги:

- демілітаризація та денацифікація України.

- її нейтральний статус.

- визнання Києвом "російського" Криму.