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Макрон вкотре поговорив з Путіним та закликав вивести війська з України

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На заклики Макрона Путін назвав свої цинічні вимоги для виведення ЗС РФ з України.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, яка тривала близько 1,5 години.

Про це повідомляє з посиланням на Єлисейський палац BFM TV та адміністрація Кремля.

Зазначається, що під час розмови Макрон попросив Путіна припинити обстріл цивільного населення і забезпечити безпеку кордонів України. У відповідь, як повідомляє сайт очільника РФ, Путін цинічно заявив, що російські Збройні Сили не загрожують мирним жителям та не завдають ударів по цивільним об'єктам. 

На заклики Макрона вивести війська РФ з території України Путін назвав свої цинічні вимоги:

- демілітаризація та денацифікація України.
- її нейтральний статус.
- визнання Києвом "російського" Криму.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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