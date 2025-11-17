Макрон виступив із жорсткою заявою щодо дій Росії - деталі

Президент Франції Еммануель Макрон / © скриншот з відео

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія не прагне миру, водночас звинувачуючи інших у конфлікті, і наголосив на підтримці України та стабільності в Європі.

Про це він сказав під час брифінгу.

«Росія не хоче йти шляхом миру, хоча звинувачує інших. Ми не можемо виправдати ці атаки проти цивільних, напад на інфраструктури, енергетичні», — сказав Макрон.

Реклама

Він підкреслив, що Франція разом із європейськими країнами та міжнародними партнерами підтримує «нормальне бажання України до стабільності Європи». Президент також відзначив роль добровольців та країн доброї волі, які, дотримуючись принципів Організації Об’єднаних Націй, виступають проти конфлікту.

«Росія не може змиритися зі своїми імперіалістичними прагненнями. І атаки на цивільну енергетику та на населення є доказом, що Росія переслідує мету взяти контроль українських територій. Ніхто не вірить Москві, що вона прагне миру. Росія залежна від війни і це схиляє нас до миру. Ми повинні не втрачати жодної можливості у боротьбі за мир», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 листопада президент України Володимир Зеленський перебуває у Парижі для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.